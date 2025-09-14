Riccione. Fiamme al negozio di articoli da ciclismo

Una vasta colonna di fumo si è innalzata ieri sera a Riccione, creando apprensione tra automobilisti e residenti lungo la trafficata statale Adriatica. Le fiamme hanno interessato il negozio di articoli da ciclismo “Reparto Corse”, situato all’angolo tra la statale Adriatica e viale Sardegna. L’incendio è divampato intorno alle 19.15, quando l’attività commerciale era già chiusa. Le cause che hanno innescato il rogo sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. In pochi minuti, le fiamme hanno dato vita a una spettacolare colonna di fumo ben visibile a grande distanza, catturando l’attenzione di numerosi automobilisti in transito e dei cittadini della zona. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Rimini è stato tempestivo e determinante. Le squadre, giunte sul posto con l’autopompa, sono riuscite a domare l’incendio evitando che si propagasse ulteriormente. Sul luogo dell’emergenza è intervenuta anche un’ambulanza del 118, predisposta per soccorrere eventuali persone che avessero riportato intossicazioni a causa del fumo.

L’incendio ha causato danni anche all’abitazione sovrastante il negozio, rendendo necessari ulteriori accertamenti sulla stabilità e l’agibilità dell’immobile. Le autorità competenti stanno ora indagando per determinare l’origine del rogo che ha colpito l’attività commerciale specializzata nel settore ciclistico.