Il 2024 si chiude con un bilancio positivo per il turismo di Riccione. I dati definitivi - diffusi questa mattina dalla Regione Emilia Romagna - fanno registrare un totale di 3.428.922 pernottamenti, segnando una crescita del 2,6% rispetto al 2023. In particolare, i turisti stranieri hanno fatto registrare un significativo aumento del +8,7%, arrivando a quota 665.322 pernottamenti, a dimostrazione del crescente appeal internazionale della località.

Il trend annuale

Il turismo italiano si conferma solido, con 2.763.600 pernottamenti, registrando un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il dato più rilevante riguarda l’afflusso di visitatori dall’estero, che ha visto un aumento costante per tutto l’anno, trainato in particolare dai mercati di Francia (+5,7%), Regno Unito (+27,7%), Paesi Bassi (+14,4%), Austria (+9,8%), Belgio (+17,4%) e Germania (+17,9%), solo per citarne alcuni.

Dicembre e la destagionalizzazione

“L’ultimo mese dell’anno - sottolinea il Comune in una nota - ha confermato l’efficacia della strategia di destagionalizzazione degli eventi e dell’offerta turistica, anche grazie a una promozione mirata avviata già dallo scorso agosto. Dicembre ha registrato 61.544 pernottamenti (+1,2% gli arrivi, -4,6% le presenze rispetto al 2023), mantenendo sostanzialmente stabile l’affluenza in particolare a ridosso di Natale e Capodanno (quando hanno aperto tra i 130 e i 150 alberghi) e consolidando Riccione come meta attrattiva anche nel periodo invernale. Il palinsesto di eventi natalizi, le attività per famiglie e l’offerta di intrattenimento hanno contribuito a questa tenuta positiva”. “Questi dati ci confermano che Riccione è una destinazione turistica solida e in crescita, capace di attrarre un pubblico sempre più internazionale. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro congiunto tra amministrazione comunale, operatori turistici e tutti coloro che contribuiscono a rendere la nostra città accogliente e dinamica”, dichiara Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione.

Verso il 2025