Riccione, festeggia i 100 anni col rinnovo della patente

Ha compiuto cento anni e durante la festa gli è stata consegnata la nuova polizza assicurativa dell’auto che ha firmato davanti a tutti. Elio Balacca, riccionese, ha ottenuto infatti alcuni giorni fa il rinnovo della patente di guida.

Lo racconta il Comune di Riccione: nato il 2 marzo 1926 a Montescudo, dalla fine degli anni ‘70 ha gestito per 33 anni, insieme ai fratelli, l’Hotel Viking a Viserbella di Rimini. Poi, terminata l’attività, si è dedicato al suo orto di 1.500 metri quadrati fino a 98 anni.

Alla festa di compleanno era presente anche l’assessora ai Servizi alla persona e alla Famiglia del Comune di Riccione, Marina Zoffoli.