Riccione festeggia davanti ai dati sul turismo: “Un +5% di pernottamenti nei primi 8 mesi dell’anno”

Il Comune di Riccione in una nota accoglie con grande soddisfazione i dati del turismo: “I dati provvisori relativi al periodo gennaio-agosto 2024 - si legge nella nota - confermano una crescita costante per il turismo a Riccione, con un significativo aumento delle presenze nelle strutture ricettive. Nei primi otto mesi dell’anno, la città ha registrato quasi 3 milioni di pernottamenti (2.888.047), segnando un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo aumento è trainato soprattutto dai visitatori stranieri, con un +11,7% nelle presenze, che hanno raggiunto quasi 550.000 unità (542.248). Anche i turisti italiani hanno contribuito positivamente con oltre 2,3 milioni di pernottamenti (2.345.799), in crescita del 3,6%”.

“Nel mese di agosto 2024 - continua la nota - il cuore della stagione estiva, si è registrata una stabilità complessiva del mercato, sostenuta dalla crescita del turismo internazionale. In totale, i pernottamenti sono stati 867.647, con un leggero aumento dello 0,1% rispetto ad agosto 2023. Tra questi, i turisti italiani hanno generato 728.196 pernottamenti, in lieve calo dello 0,5%, mentre i visitatori stranieri hanno segnato 139.451 presenze, con un incremento del 3,1%.

L’analisi dell’assessore Guidi

“La stagione, che giudico positiva e i numeri lo testimoniano, è stata particolarmente complessa”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Mattia Guidi. “Ad agosto le presenze sono rimaste stabili nonostante una lieve flessione negli arrivi, in particolare dall’Italia, molto probabilmente influenzati dalle notizie sullo stato del mare. Il settore alberghiero ha tenuto (-0,8% ad agosto e +3,1% da inizio anno), mentre l’extra-alberghiero ha mostrato un’ottima crescita (+3,2% ad agosto e +14,3% nei primi otto mesi). La crescita dei mercati esteri è stata notevole, con incrementi significativi in Paesi come Belgio (+24,9% ad agosto), Germania (+16,5%) e Regno Unito (+23,6%)”.

L’assessore Guidi ribadisce la piena gratitudine verso “i turisti che hanno scelto Riccione per le loro vacanze, gli operatori del settore e i lavoratori dell’indotto”. E conferma che “l’amministrazione comunale è fortemente impegnata a investire nella promozione, in particolare attraverso i nuovi media, e nel miglioramento dell’offerta turistica, affinché Riccione continui a essere un punto di riferimento tra le destinazioni nazionali e internazionali. In base ai dati raccolti e alle analisi che seguiranno, sarà cruciale potenziare ulteriormente le attività di comunicazione e promozione della città nei mercati chiave, consolidando la collaborazione tra pubblico e privato per raggiungere risultati sempre più ambiziosi”.