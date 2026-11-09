Riccione, festa di San Martino: il programma delle celebrazioni religiose di mercoledì 11 novembre

Riccione si prepara a vivere il momento più atteso e sentito delle celebrazioni patronali. Mercoledì 11 novembre, giorno della solennità di San Martino, la ricorrenza raccoglierà l’intera comunità attorno alle proprie radici identitarie e spirituali.

La giornata si aprirà al mattino, alle ore 8.30, con la Santa messa nella chiesa parrocchiale. Il pomeriggio sarà dedicato all’aggregazione e alle famiglie: spazio a giochi e tornei sportivi per i più giovani, accompagnati dall’apertura degli stand gastronomici con i sapori tipici della tradizione.

Il cuore religioso e più suggestivo delle celebrazioni inizierà alle 17.30 con la processione cittadina che accompagnerà la statua del Santo patrono lungo corso Fratelli Cervi e viale Diaz, partendo dalla chiesa antica (corso Fratelli Cervi 235) fino alla chiesa nuova (viale Minghetti 11). Ad arricchire il corteo sarà la rievocazione storica a cura della Legio VI Ferrata di Rimini, che farà rivivere in costume d’epoca il celebre episodio dell’incontro di Martino con il mendicante e il taglio del mantello.

Alle ore 18, all’arrivo del corteo nella chiesa nuova, il vescovo Nicolò Anselmi, presiederà la Santa messa solenne alla presenza delle autorità civili e militari. I festeggiamenti si chiuderanno alle ore 20 nella tensostruttura con la cena comunitaria, allietata da intrattenimento musicale e condivisa con le istituzioni e i celebranti.