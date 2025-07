Riccione, Festa della Madonna del Mare 2025: il programma

Torna anche quest’anno la Festa della Madonna del Mare, la tradizionale ricorrenza religiosa e marinara che rinnova il legame profondo tra la città di Riccione e il suo mare. Tre giornate, dal 18 al 20 luglio, dedicate alla cultura, alla spiritualità e alle suggestioni del mondo marinaro, con eventi che uniscono tradizione, storia e spettacolo.

Una festa che nasce nelle parrocchie della città, nella fede popolare che lega profondamente i marinai alla figura della Madonna, protettrice del mare e di chi lo vive ogni giorno. A Riccione questa devozione si fa concreta e visibile nella statua della Madonna del Mare che, proprio davanti alla sede del Club Nautico, volge lo sguardo verso l’orizzonte, quasi a vegliare su chi parte e su chi torna. Un simbolo caro alla comunità, che ogni anno si ritrova unita per celebrare le proprie radici, la propria identità, il proprio porto.

Il programma si apre venerdì 18 luglio alle ore 21:15 al Club Nautico di Riccione, con l’incontro “Archeologia della navigazione. Il Mediterraneo antico”, che vedrà Stefano Medas, tra i più autorevoli studiosi italiani di archeologia navale, dialogare con Roberto Leardini, presidente del Club Nautico. Un’occasione preziosa per valorizzare, attraverso un viaggio tra storia, archeologia ed etnografia, le tradizioni del mare e della marineria adriatica, con al centro il simbolo per eccellenza di Riccione: la Saviolina, antico lancione romagnolo, al quale Medas ha dedicato cura, ricerca e valorizzazione nel corso degli anni. La serata sarà impreziosita dagli interventi musicali di Onorino Tiburzi.

Sabato 19 luglio, alle ore 17:00, il Porto di Riccione sarà il palcoscenico della tradizionale Veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, un momento molto atteso che vedrà protagoniste le Mariegole e lo storico lancione simbolo della città, con le loro vele colorate che animeranno il mare in un’atmosfera suggestiva e carica di significato.

Domenica 20 luglio, alle ore 9:30, sempre al porto, si terrà la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare, seguita dalla processione in mare con la Saviolina e le imbarcazioni storiche.

In serata, alle 21:15, il piazzale del Porto ospiterà la Santa Messa Solenne, presieduta dal vescovo emerito monsignor Francesco Lambiasi. A chiudere la festa sarà il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, che illuminerà il cielo regalando un momento di grande emozione a cittadini e turisti.

La Festa della Madonna del Mare è un’occasione unica per riscoprire come la progettualità culturale si intrecci alla memoria storica e all’identità di una città che ha nel suo porto e nella sua gente di mare un’anima autentica e sempre viva.

“La Festa della Madonna del Mare – dichiara Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione – è molto più di una tradizione religiosa: è il segno di come il mare rappresenti per Riccione un’identità profonda, un patrimonio di storie, valori e saperi. Vogliamo che questa festa diventi sempre più un ponte tra cultura e comunità, dove la memoria si intreccia con la contemporaneità e dove il nostro mare non sia solo risorsa economica e turistica, ma anche luogo di ispirazione culturale e di coesione sociale. È su questi legami che costruiamo la visione della nostra città: aperta, colta e radicata nelle proprie tradizioni”.