Riccione, fece colazione in autogrill senza green pass. Assolto per le minacce alla barista

No vax convinto, era stato colpito da un decreto penale di condanna, con la pena detentiva convertita in una multa di oltre mille euro. Provvedimento impugnato e del quale ha avuto recentemente ragione davanti al giudice di primo grado. La vicenda vedeva a giudizio un 60enne non vaccinato che nel gennaio del 2022, nel pieno della pandemia di Covid, aveva minacciato un’impiegata dell’autogrill dell’A14 del Comune di Riccione perché aveva chiesto il green pass prima di servire la colazione.

Il certificato verde

Secondo le normative anti pandemia, infatti la barista era obbligata a chiedere il certificato rilasciato dall’autorità sanitaria per permettere l’accesso ai locali al chiuso. Ma quando lo aveva chiesto al 60enne no vax, si era scatenata la bufera. L’uomo, infatti, aveva iniziato a polemizzare sull’obbligo del passaporto vaccinale, sulla sua costituzionalità e sulla necessità di vaccinarsi. Aveva poi minacciato la barista urlandole “ti denuncio, mostrami il foglio che ti dà diritto di chiedermi il green pass”. Poi, puntandole contro il dito indice, le aveva urlato che non aveva alcuna competenza né diritto di chiedergli il green pass e che li avrebbe denunciati tutti. Così facendo, secondo il tribunale che aveva proceduto al decreto penale di condanna, il no vax aveva costretto il personale del locale e gli avventori presenti a tollerare la sua presenza all’interno del bar mentre consumava la colazione, in violazione alle prescrizioni vigenti in quel momento.

L’esito in tribunale

La pena pecuniaria inflitta dal Tribunale di Rimini era stata quindi di 1.125 euro a titolo di multa. Multa e condanna impugnata dal no vax che, difeso dall’avvocato Matteo Paruscio, ha avuto ragione. C’è da dire che dal 2022 è cambiata la normativa sulla pandemia e il giudice ha ritenuto che la minaccia “ti denuncio” sia stata di lieve entità per cui ha assolto il 60enne.