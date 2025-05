Riccione, Fabrizio De Meis: “Space al vertice mondiale, valorizza tutta la Riviera”

Il conto alla rovescia sta per terminare, domenica 1° giugno Space Riccione, uno dei club più leggendari al mondo, inaugura ufficialmente la nuova stagione. Un opening party che partirà di giorno, ispirato ai grandi festival internazionali, con una lineup d’eccezione che include Black Coffee e Carl Cox, simboli indiscussi della musica elettronica mondiale. Fabrizio De Meis, direttore artistico, definisce il club come un «luogo dei sogni», ma con un’importante sfumatura: «Mai come ora il claim che campeggia a lettere cubitali sulla grande Arena sembra calzante, “Dreams Come True”; sarà il luogo dove i sogni diventano realtà. Era un sogno immaginare che il club più importante del mondo venisse qui a Riccione, e oggi quel sogno è diventato realtà».

Pubblico internazionale

Con un pubblico che segue lo Space da ogni angolo del globo, De Meis sottolinea come questo sia un punto di riferimento per la comunità musicale internazionale. Questa apertura non è solo un evento musicale, ma un simbolo di come la cultura del clubbing si sia evoluta da fenomeno underground a un movimento globale. «Il clubbing è diventato una cultura mondiale, non solo un intrattenimento. I ragazzi di oggi si spostano facilmente in tutto il mondo, e con internet possono seguire gli eventi più importanti ovunque» afferma De Meis, riferendosi alla trasformazione del fenomeno. «Lo Space, fin dall’inizio, ha mirato a essere un locale di ultima generazione, con tecnologie e standard internazionali che lo pongono tra i club più esclusivi del mondo».

Il programma

Il programma per la stagione 2025 si annuncia ancora più ambizioso, con un numero raddoppiato di serate e un cast di artisti internazionali che ne farà un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica. Oltre ai protagonisti come Black Coffee, che farà il suo debutto al tramonto, e Carl Cox, che torna dopo il successo del 2024, lo spazio sarà arricchito da eventi esclusivi che coinvolgeranno anche la scena musicale italiana. De Meis parla con orgoglio della portata internazionale dello Space, che attira un pubblico sempre più variegato. «Quest’anno avremo visitatori da Stati Uniti, Australia, Marocco e Gran Bretagna. Abbiamo raggiunto punte di un migliaio di ospiti stranieri. La strategia è valorizzare non solo il club, ma anche la città di Riccione e la Riviera. Space non è solo un marchio, ma è l’ambasciatore di Riccione nel mondo».

Il nodo dell’aeroporto