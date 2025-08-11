Riccione, fa il bagno con gli amici e un ladro gli strappa la catenina d’oro: pronto intervento dei Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 agosto, i Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto, in flagranza, un giovane 19enne residente in provincia di Milano accusato dell’ipotesi di rapina, aggravata da minacce ai danni di un bagnante, avvenuta lungo il litorale.

L’episodio intorno alle 16.30 nei pressi di uno stabilimento balneare in zona Marano, quando il presunto autore, dopo essersi avvicinato alla vittima che stava facendo il bagno con amici, improvvisamente gli strappava dal collo una collanina d’oro. La vittima, un coetaneo in vacanza della provincia di Bergamo, raggiunta la riva tentava di farsi restituire quanto sottratto dall’aggressore ma questi, per tutta risposta, lo avrebbe minacciato di colpirlo con un coltello e di ucciderlo, così da garantirsi la fuga.

Nonostante fosse intimorito, il giovane contattava il 112 e forniva ai militari una descrizione del presunto autore e la sua direzione di fuga. Gli equipaggi dell’Arma in circuito attivavano immediatamente le ricerche in zona individuando, a breve distanza, un giovane corrispondente a quello descritto il quale, resosi conto di essere stato individuato, accelerava il passo tentando al contempo di disfarsi di un oggetto gettandolo all’interno di una fioriera. Fermato e sottoposto a controllo, i militari che avevano notato il gesto, recuperavano il prezioso del valore di circa 800 euro e successivamente lo riconsegnavano al legittimo proprietario. Il presunto autore, già gravato da più precedenti, terminati gli atti veniva dichiarato in stato di arresto.