Riccione, esce Linus, entra Gerry Scotti. Il Comune: “Scegliamo voci credibili” VIDEO

Esce Linus, entra Gerry Scotti. Ecco il volto dei nuovi contenuti di promozione turistica di Riccione per l’estate 2025. Tra i conduttori più amati della televisione italiana, simbolo di calore, affidabilità e simpatia, “Lo Zio Gerry” è stato scelto per raccontare l’estate nella Perla verde dell’Adriatico, dando voce a una città che fa dell’accoglienza e della spontaneità i suoi tratti distintivi.

“Grazie anche al supporto social di Gerry Scotti - sottolinea il Comune punzecchiando Linus - Riccione conferma la sua capacità di raccontarsi con autenticità e calore. Una città che non ha bisogno di urlare per farsi notare, ma che sceglie voci credibili, vicine alle persone”. Al centro dell’amplificazione social c’è il claim “Riccione mette tutti d’accordo”. Il contenuto sarà diffuso e supportato da un piano media ad hoc sui canali social ufficiali per la promozione turistica di Riccione (Riccione Welcome su Instagram, Facebook e TikTok) distribuito fra reel e stories, con video pensati per entrare in sintonia con i diversi pubblici della città.

“Questa nuova iniziativa - annuncia il Comune di Riccione - si inserisce all’interno di una strategia di comunicazione più ampia, già ampiamente attiva da maggio, che ha reso Riccione protagonista della scena mediatica nazionale. Dal 4 maggio la città è apparsa in una campagna televisiva trasmessa sulle principali reti Mediaset, durante programmi di punta come Amici, Le Iene e il TG5, fino alla finale di Coppa Italia. A partire dall’11 maggio è stata avviata anche la campagna radiofonica in collaborazione con il gruppo RadioMediaset – Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio 101 – con spot e citazioni live calibrati su pubblici diversi: giovane e diretto su Radio 105, sofisticato e culturale su Radio Monte Carlo, familiare e pop su Radio 101. A questa si affianca, già dal 12 maggio e fino al 30 giugno, una campagna digitale audio su Spotify, pensata per intercettare in modo immersivo il pubblico tra i 18 e i 44 anni. Una strategia integrata, multicanale e dinamica, che unisce media tradizionali e digitali, rafforzando l’immagine di Riccione come destinazione in grado di evolversi e dialogare con tutti”.