Riccione, entrano in un’abitazione e la occupano da 4 mesi. La proprietaria disperata: «Voglio tornare a casa mia»

RICCIONE. La città finisce sotto i riflettori nazionali con le telecamere di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4, a documentare la vicenda dell’occupazione abusiva di un’abitazione. A raccontarla è Carla, proprietaria della casa occupata da quattro mesi da una coppia che si è insediata senza alcun titolo.

Durante le riprese, il confronto tra proprietaria e occupanti è degenerato. L’uomo ha negato ogni responsabilità dichiarando: «Noi non siamo abusivi di niente», per poi rivolgere insulti pesanti alla legittima proprietaria.

La compagna ha invece minacciato anche la troupe: «Se vengo fuori te le do anche a te guarda». Scene che hanno trovato ampia eco sui social, tra commenti e prese di posizione di cittadini e spettatori. La tensione era già alta da tempo. Nei giorni precedenti, la proprietaria era finita al pronto soccorso con un trauma cranico e cinque giorni di prognosi dopo uno schiaffo ricevuto durante una lite. «Io sono disperata, voglio tornare a casa mia», ha raccontato davanti alle telecamere.

Si tratta di un episodio che non trova riscontri recenti a Riccione, dove negli ultimi anni il dibattito sulla sicurezza si è concentrato soprattutto su furti, spaccio o situazioni di degrado legate a immobili abbandonati.

Casi di occupazioni abusive di abitazioni private con residenti coinvolti, invece, sono stati più frequenti in altre città della Romagna. In attesa di sviluppi legali, resta la richiesta della proprietaria di poter rientrare nella propria casa.