Riccione, entrano in gioielleria usando una Fiat Panda come ariete, ma alla fine non rubano nulla

Usano una Fiat Panda come ariete per sfondare la vetrina e fanno razzia in gioielleria. Colpo nella notte a Riccione, con una banda di ladri oggetto delle indagini dei Carabinieri dopo un furto attorno alla mezzanotte alla gioielleria “Sarni Oro”, nel centro commerciale “Perla Verde” in via San Miniato. I malviventi hanno utilizzato la Panda per sfondare prima le porte d’ingresso del centro commerciale e successivamente la saracinesca della gioielleria all’interno della galleria.

Nonostante la metodologia utilizzata, che ha provocato significativi danni strutturali, e la rapidità dell’azione, la banda, composta da almeno 3 persone, è stata costretta alla fuga senza riuscire ad impossessarsi di nulla, anche grazie al tempestivo intervento delle gazzelle portatesi in brevissimo tempo sul posto a seguito dell’attivazione dell’allarme giunto al 112 che ha costretto i soggetti ad allontanarsi dopo pochissimo tempo dall’accesso.

Dagli accertamenti condotti, i militari hanno verificato che l’autovettura, una Fiat Panda abbandonata sul luogo, era stata asportata poco prima nella zona artigianale di Riccione. Sono in corso accurati rilievi tecnici sul luogo alla ricerca di eventuali tracce lasciate dagli sconosciuti.

Passate al setaccio le aree adiacenti il luogo di consumazione del reato, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e acquisire ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili.