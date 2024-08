Riccione, entra in un condominio e ruba 2mila euro: denunciata ragazza di 19 anni

I Carabinieri di Riccione hanno denunciato a piede libero una diciannovenne italiana, indiziata del reato di furto aggravato, in quanto indicata quale autrice del furto della somma di denaro contante pari a 2.000 euro dall’interno di un’abitazione di un condominio del centro di Riccione. I Carabinieri della Stazione, pur non riuscendo a recuperare la refurtiva, la denunciavano in stato di libertà.

Quattro denunce per ricettazione

Stesso destino per quattro nordafricani, un 22enne, un 21enne e due 20enni, indiziati del reato di ricettazione in concorso. Precisamente, nel corso della sera di mercoledì scorso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Riccione, a seguito di segnalazione pervenuta al 112, intervenivano lungo la passeggiata Goethe, ove rintracciavano una turista 46enne, da poco derubata della propria borsa, che era custodita nel cestello della bici a bordo della quale stava transitando. Qualcuno, notandola, l’aveva avvicinata e aveva asportato la borsa, contenente carte di pagamento, documenti vari, nonché 300 euro in contanti. La signora non si avvedeva di chi compiva il gesto, ma alcuni passanti davano indicazioni su un gruppetto di giovani che avevano visto allontanarsi di corsa dalla scena, fornendone la descrizione. Poco lontano dalla scena del furto, i Carabinieri rintracciavano i quattro stranieri, trovandoli in possesso di parte della refurtiva, che veniva recuperata e restituita alla vittima. I giovani venivano denunciati a piede libero;