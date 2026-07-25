Riccione, entra in hotel e cerca di prendere le chiavi di due camere per rubare: 18enne arrestato

Un pomeriggio di violazioni e reati terminato con le manette ai polsi, quello di ieri, venerdì 24 luglio a Riccione. I Carabinieri hanno tratto in arresto un neo-maggiorenne di 18 anni, ritenuto responsabile di tentata rapina, furto in abitazione e indebito utilizzo di mezzi di pagamento.

Il giovanissimo è entrato prima in azione all’interno di un hotel della zona, riuscendo a rubare il portafogli di una turista. Senza perdere tempo, ha subito utilizzato la carta di credito appena asportata per fare acquisti in un negozio nei paraggi. Non contento, si è poi diretto verso una seconda struttura ricettiva dove ha tentato di sottrarre le chiavi di due camere. Questa volta, però, è stato sorpreso dal gestore. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, il 18enne non ha esitato a usare violenza contro il titolare prima di scappare. L’allarme al 112 ha fatto scattare l’intervento immediato dei Carabinieri, che lo hanno rintracciato e bloccato a poca distanza. Dichiarato in stato di arresto, il giovane è stato trasferito al carcere di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.