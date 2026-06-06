Riccione. Encomio solenne a sei carabinieri per l’operazione “Intuito”

Ieri in tutta Italia si sono svolte le celebrazioni per il 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Per l’occasione al Comando Interregionale di Padova, che copre tutte le regioni del Nord Est (compresa l’Emilia-Romagna), sei carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno ricevuto, dalle mani del pm Davide Ercolani, l’encomio solenne per “l’eccezionale acume investigativo ed elevatissima professionalità fornendo un determinante contributo ad una complessa attività d’indagine (l’operazione “Intuito”, ndr) che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati predatori e traffico di sostanze stupefacenti”. Si tratta del tenente Matteo Tagliaferri, del luogotenente Luigi Scortechini, del maresciallo Maggiore Antonio Scarano, del maresciallo Capo Mateo Tasini, del brigadiere Capo Matteo Morri e dell’appuntato scelto Danilo Santoni.

L’operazione “Intuito”, portata avanti da marzo 2024 fino al febbraio di un anno fa dai militari coordinati dal pm Ercolani, si è poi conclusa con l’arresto di 43 persone e il deferimento in stato di libertà di altri 16 soggetti, il sequestro di oltre 230 kg di cocaina e di 37 kg di hashish, di armi e munizioni nonché di un ingente somma di denaro, procedendo anche all’arresto di un collega infedele in quanto considerato il basista della rapina di un rolex.