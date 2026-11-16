Riccione, emporio solidale: la fase operativa parte il 21 novembre

È stato ufficialmente inaugurato sabato 14 novembre, nel pomeriggio, il nuovo emporio solidale di Riccione, situato in viale Busseto 10, accanto al Playhall “Massimo Pironi”, che opererà a tutti gli effetti come un market di quartiere, pensato per affiancare e sostenere i nuclei familiari e i cittadini residenti che attraversano una fase di temporanea difficoltà economica.

All’inaugurazione hanno preso parte la sindaca di Riccione Daniela Angelini, che ha effettuato il taglio del nastro, il viceprefetto presso la Prefettura di Rimini Giuseppe Mario Puzzo, il vicario generale della Diocesi di Rimini Don Maurizio Fabbri, il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi, l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli insieme ad altri rappresentanti della giunta comunale, il presidente della Consulta della solidarietà Riccione Odv Roberto Mengucci, i rappresentanti della Croce rossa italiana – comitato di Riccione, i volontari dell’emporio solidale, insieme a tanti cittadini per un pomeriggio interamente dedicato all’accoglienza, alla festa condivisa e alla coesione sociale.

Nella giornata inaugurale di sabato scorso, i volontari e gli operatori hanno accompagnato i presenti alla scoperta degli spazi, illustrando nel dettaglio il funzionamento delle attività, la tipologia dei beni distribuiti, i criteri di accesso e le tappe per richiedere il supporto.