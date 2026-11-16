Riccione, emporio solidale: la fase operativa parte il 21 novembre

Riccione
  • 16 novembre 2026
L’inaugurazione di sabato 14 novembre
L’inaugurazione di sabato 14 novembre

È stato ufficialmente inaugurato sabato 14 novembre, nel pomeriggio, il nuovo emporio solidale di Riccione, situato in viale Busseto 10, accanto al Playhall “Massimo Pironi”, che opererà a tutti gli effetti come un market di quartiere, pensato per affiancare e sostenere i nuclei familiari e i cittadini residenti che attraversano una fase di temporanea difficoltà economica.

All’inaugurazione hanno preso parte la sindaca di Riccione Daniela Angelini, che ha effettuato il taglio del nastro, il viceprefetto presso la Prefettura di Rimini Giuseppe Mario Puzzo, il vicario generale della Diocesi di Rimini Don Maurizio Fabbri, il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi, l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli insieme ad altri rappresentanti della giunta comunale, il presidente della Consulta della solidarietà Riccione Odv Roberto Mengucci, i rappresentanti della Croce rossa italiana – comitato di Riccione, i volontari dell’emporio solidale, insieme a tanti cittadini per un pomeriggio interamente dedicato all’accoglienza, alla festa condivisa e alla coesione sociale.

Nella giornata inaugurale di sabato scorso, i volontari e gli operatori hanno accompagnato i presenti alla scoperta degli spazi, illustrando nel dettaglio il funzionamento delle attività, la tipologia dei beni distribuiti, i criteri di accesso e le tappe per richiedere il supporto.

Come funziona l’emporio solidale

All’interno dell’emporio non si utilizza denaro contante, ma una speciale tessera a punti a scalare, ricaricata mensilmente in base alla composizione del nucleo familiare. Con questa tessera si potrà fare la spesa gratuitamente, scegliendo in autonomia dagli scaffali i beni necessari alle proprie esigenze.

Per poter usufruire dell’emporio solidale i residenti a Riccione da almeno dodici mesi possono presentarsi direttamente al centro di ascolto interno all’emporio, oppure essere indirizzati dalle Caritas parrocchiali o dallo Sportello sociale comunale. In linea con le indicazioni stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha individuato la soglia di povertà a 10.140,00 euro, la giunta comunale ha recepito questo valore Isee per l’accesso alle attività dell’emporio.

La fase operativa prenderà il via sabato 21 novembre: per poter accedere alla spesa, ciascun utente incontrerà con cadenza mensile gli operatori qualificati del centro di ascolto, garantendo una relazione continuativa di supporto e un affiancamento costante verso un consumo attento e consapevole dei beni primari.

Una volta perfezionato l’ingresso al servizio, gli scaffali saranno accessibili regolarmente tutti i martedì mattina, dalle 9:00 alle 11:30, e tutti i giovedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:00.

La nuova struttura rappresenta una svolta fondamentale per il welfare cittadino: si tratta infatti di una sede rinnovata ed entrata stabilmente nel patrimonio dell’amministrazione comunale. La gestione del presidio è affidata alla Consulta della solidarietà di Riccione Odv, che coordina le quattordici associazioni aderenti e le cinque Caritas parrocchiali del territorio, potendo contare sul quotidiano e prezioso impegno di decine di volontari.

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