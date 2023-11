Riccione. Elly Schlein abbraccia la sindaca Daniela Angelini: “Finalmente potrà fare un grande lavoro”

Bagno di folla all’hotel Mediterraneo di Riccione oggi pomeriggio per Elly Schlein, la segretaria del Partito democratico arrivata proprio due giorni dopo rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato che ha restituito la guida della città alla sindaca Daniela Angelini. “Sono felicissima di questa occasione - ha detto mentre aveva al suo fianco la prima cittadina -. Abbiamo sempre sostenuto con grande convinzione Daniela Angelini e il suo lavoro. Sono felice che questa vicenda si sia definitivamente conclusa e le possa permettere, con la sua coalizione, di fare un grande lavoro per Riccione”.

Daniela Angelini, attaccando duramente Elena Raffaelli della Lega che aveva presentato il ricorso, ha sottolineato: “Abbiamo perso cinque mesi e quel tempo sarà difficile da recuperare: dovremo rivedere i nostri obiettivi e lavorare a testa bassa per centrarli. Quest’estate c’è stato un attacco alla democrazia e noi queste cose non possiamo farle passare così, sono campanelli di allarme di quello che sta succedendo nel nostro Paese”.

Anche la presidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Emma Petitti ha parlato di “colpo duro e ingiusto verso la comunità riccionese. Ora dobbiamo pensare solo al buon governo. Daniela in questi quattro mesi ha mostrato molto coraggio. E’ stata colpita ma la realtà ha dimostrato che le donne possono dimostrare orgoglio, coraggio e dignità”.

La segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti, non ha risparmiato critiche a Giorgia Meloni su diversi temi: “Il Governo nella manovra ha fatto marcia indietro sul sostegno alle mamme? Stanno tradendo tutte le promesse. Giorgia Meloni è impegnata a presentare il suo pasticcio di riforma costituzionale come la madre di tutte le riforme mentre volta le spalle alle madri e ai padri, nel momento in cui aumenta le tasse sui pannolini, i prodotti dell’infanzia e gli assorbenti. Volta le spalle alle nonne e ai nonni, facendo cassa sulle pensioni, non mettendo risorse sulla non autosufficienza, tagliando le tasse sulla sanità. Come Pd continueremo a insistere sulla difesa della sanità pubblica e sul diritto allo studio”.