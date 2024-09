Riccione. Efficientamento energetico, interventi in quattro palestre

La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto di efficientamento energetico per diversi edifici comunali nel 2024, confermando il proprio impegno verso la sostenibilità e il risparmio energetico. L’intervento nato come finanziamento dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per un valore complessivo di 130.000 euro, a seguito della decisione del Consiglio UE è stato migrato nelle “Piccole Opere” di cui all’art. 1, comma 29, della legge n.160/2019 e finanziato con risorse nazionali. Il progetto riguarda principalmente il miglioramento dell’efficienza energetica di alcune strutture sportive di proprietà comunale, con particolare attenzione all’adeguamento dell’illuminazione. Gli edifici coinvolti includono la palestra di viale Abruzzi, la palestra Annika Brandi, la palestra centrale di viale Forlimpopoli e la palestra di viale Martinelli. Gli interventi in ciascuna di queste strutture prevedono lavori di relamping, ovvero la sostituzione dei corpi illuminanti con nuove tecnologie a basso consumo a led, e l’adeguamento dei quadri elettrici, garantendo così un maggiore risparmio energetico e una gestione più sostenibile.

L’intervento per l’efficientamento energetico delle palestre prenderà il via a metà settembre. “Questi interventi - sottolinea infatti l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - rappresentano un passo avanti importante non solo per migliorare le nostre strutture sportive, ma anche per ridurre il consumo energetico, con evidenti benefici per l’ambiente e per tutta la comunità. Puntiamo a rendere Riccione una città sempre più verde e attenta al futuro”.