Riccione, ecco la nuova scuola primaria di viale Panoramica VIDEO

Un edificio moderno, luminoso, completamente ecosostenibile e a consumo energetico quasi zero. A Riccione si presenta così la nuova scuola primaria di viale Panoramica, svelata ufficialmente questa mattina nel corso della visita guidata promossa dall’amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica, che ha visto la partecipazione di giornalisti, consiglieri comunali e genitori degli alunni. La struttura aprirà le sue porte nella giornata di domani per accogliere circa 150 studentesse e studenti pronti a iniziare il nuovo anno scolastico all’interno di aule spaziose, sicure e pensate per una didattica all’avanguardia.

All’incontro hanno preso parte la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola e la dirigente dell’Istituto comprensivo Zavalloni, Benedetta Bernardi, insieme al corpo docente. La presenza delle famiglie dei futuri alunni ha reso la mattinata un momento di viva partecipazione per la comunità di Riccione, interessata a conoscere da vicino la struttura in cui i bambini studieranno a partire da domani. L’apertura della scuola segna il felice compimento di un percorso articolato, che ha visto il Comune superare le complesse criticità nate con il vecchio cantiere, ereditato bloccato dall’amministrazione comunale in carica, e portare a termine un’opera strategica nei tempi previsti per la riapertura di settembre.

Il nuovo plesso scolastico si sviluppa su una superficie di oltre 2.200 metri quadrati ed è stato progettato secondo i più rigidi criteri dell’edilizia scolastica moderna. Realizzato con una struttura portante in legno ad altissima resistenza sismica, l’edificio rientra nella classe a energia quasi azzerata: grazie all’impiego di impianti di ultima generazione, pannelli solari e materiali ad altissimo isolamento termico, la scuola consuma pochissima energia e garantisce un impatto ambientale ridotto al minimo. Gli interni offrono aule ampie e inondate di luce naturale, oltre a spazi polifunzionali destinati ai laboratori, alla lettura e alle attività didattiche condivise. A completare il polo scolastico c’è la nuova palestra annessa, che sarà completata entro la fine del 2026, pensata non solo per l’educazione motoria degli studenti, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione di tutto il quartiere.