Riccione, ecco la nuova passeggiata sul porto canale

RICCIONE. Riccione ha una nuova passeggiata lungo il porto canale. La sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, e numerose persone hanno inaugurato a mezzogiorno di oggi il primo tratto del canale interessato dai lavori: viale Bellini tra viale D’Annunzio e viale Dante. La nuova banchina e la nuova area pedonale permettono ai turisti e ai cittadini di Riccione di passeggiare in un ambiente rinnovato, ancora più bello, accogliente e protetto da un’ampia fascia di verde che separa il percorso carrabile. «Questo primo intervento di riqualificazione completato al porto, luogo simbolo, fortemente identitario e amato profondamente da riccionesi e turisti, rappresenta il primo atto di un grande processo di rigenerazione urbana che abbiano in animo di portare a compimento», sottolinea Angelini. «Dall’autunno- aggiunge- partiranno i lavori per un intervento analogo su viale Parini e gradualmente metteremo mano a tutta la zona del porto, sia a monte che a mare del tratto interessato da questi lavori. Poi, nel nuovo anno, partiranno i lavori per il nuovo viale Ceccarini». Il progetto ha esteso e unificato la zona pedonale compresa tra viale Dante e viale D’Annunzio, creando un’area aperta alla piena fruibilità delle persone. La parte impiegata dalle automobili è infatti separata da una fascia di verde pubblico, con piante e fiori. Nell’area del porto si prevede un importante intervento di riassetto urbanistico e del sistema della mobilità da viale Vittorio Emanuele II alla darsena turistica, con la riqualificazione degli spazi aperti, in sinergia con il progetto candidato al bando regionale “Infrastrutture verdi e blu”.