Riccione, ecco JJ, un giovane esemplare di Seriema a Oltremare 2.0 VIDEO

Oltremare 2.0 a Riccione annuncia un nuovo, straordinario arrivo nella grande famiglia di Raptors World. Le aree dedicate all’arte della falconeria e alla conoscenza dei grandi uccelli predatori, accolgono un giovane esemplare di Seriema (Cariama cristata), maschio di due anni, proveniente da una fattoria didattica del Nord Italia. Si chiama JJ, è alto 1 metro e pesa circa 2 kg.

Questo trasferimento si inserisce all’interno di un virtuoso piano di scambio tra strutture zoologiche e didattiche nazionali. Il Seriema è un affascinante uccello terrestre originario del Sud America, noto per il suo canto potente e le abitudini prevalentemente diurne. Sotto la cura attenta e rispettosa del team di falconiere e personale veterinario del parco, l’esemplare sta familiarizzando con i nuovi spazi a lui dedicati nell’area Raptors World. Presto, questo splendido animale verrà inserito gradualmente nelle dimostrazioni educative aperte al pubblico, diventando il primo ambasciatore della sua specie in Romagna.

“L’arrivo di questo giovane Seriema arricchisce la proposta educativa e scientifica di Oltremare 2.0, confermando il nostro impegno costante verso la tutela della biodiversità - dichiara Patrizia Leardini, COO di Costa Edutainment - lavorare in sinergia con altre realtà del territorio nazionale attraverso programmi di scambio mirati, è essenziale per garantire il massimo benessere animale e un futuro a moltissime specie. Il nostro obiettivo è anche quello di emozionare il pubblico per educarlo: conoscere da vicino e vedere questo animale così particolare è un ulteriore passo per imparare ad amare e proteggere la natura e l’intero pianeta”.