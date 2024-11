Riccione. Ecco il lungomare sud: una ciclovia verde, attrezzata e senza barriere architettomiche

Il nuovo waterfront di Riccione sarà un sistema ciclabile e pedonale, immerso nel verde, senza barriere architettoniche e sicuro per chi lo percorre a piedi o in bicicletta. Integrato nella Ciclovia Adriatica, il progetto trasformerà il Lungomare sud grazie al servizio di Rigenerazione urbana del Comune.

La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della “Pista ciclabile Lungomare sud”, che completerà la Ciclovia Adriatica nel territorio comunale e contribuirà alla crescita del network di percorsi verdi lungo la costa adriatica.

Il progetto, sviluppato anche con il contributo del servizio Verde del Comune, prevede un sistema vegetativo resiliente e di facile manutenzione, con particolare attenzione all’impiego di specie arboree e arbustive autoctone. Questo intervento verde si svilupperà lungo viale Torino, da piazzale Caduti del mare fino a viale Sangallo, con il supporto anche di soggetti privati per un ulteriore ampliamento. L’amministrazione comunale mira a completare il tratto fino al confine con Misano Adriatico entro il 2026.

Il progetto prevede due percorsi affiancati, separati da una fascia alberata con panchine e portabici, utilizzabili in sicurezza da pedoni e ciclisti grazie a una pavimentazione drenante ed ecocompatibile. La riqualificazione manterrà la continuità con il lungomare esistente, eliminando tutte le barriere architettoniche lungo viale Torino.

Protezione della pista ciclabile

Il nuovo percorso sarà immerso nel verde, con alberature poste tra la pista pedonale e quella ciclabile. Una fascia verde di arbusti ed essenze erbacee sarà collocata tra la strada e la ciclovia, creando una barriera naturale di protezione. Il progetto tiene conto anche della rete di drenaggio delle acque meteoriche, situata lungo l’aiuola del lungomare.

La pista ciclabile di viale Torino, con una lunghezza totale di oltre un chilometro, sarà realizzata in due fasi funzionali. Il primo tratto, di 600 metri, collegherà piazzale Marinai d’Italia alla zona 29, con l’inizio dei lavori previsto per gennaio e conclusione entro maggio 2025. Il secondo tratto, dal settembre 2025, si estenderà dalla zona 29 fino a viale Sangallo.

«Questo intervento segna un passo importante verso una città più vivibile, in linea con le politiche europee e nazionali sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente - hanno dichiarato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. Il nuovo Lungomare sud si inserisce nel progetto più ampio e complesso che l’amministrazione comunale sta portando avanti per rendere Riccione una città più moderna, sostenibile e attenta al benessere dei cittadini e dei turisti. Migliorare la mobilità sostenibile e creare spazi pubblici più vivibili, oltre che più belli, è uno degli obiettivi principali del nostro impegno per la città».

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna