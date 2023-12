Riccione. E’ morto Massimo Menini, il fotoreporter della MotoGp

E’ morto all’età di 60 anni Massimo Menini, il fotoreporter della MotoGp e non solo. Dopo una lunga malattia, Menini si è spento nella notte nella notte tra venerdì e sabato. Riccione, grande appassionato di motori e fotografia, era conosciutissimo nell’ambiente dei circuiti, in particolare al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Si definiva “fotografo del mondo dei motori e non solo” ed era molto apprezzato anche dagli stessi piloti. Menini lascia la moglie Luisa e i figli Martina e Simone. I funerali si svolgeranno martedì 5 dicembre alle 15 presso la chiesa parrocchiale Stella Maris delle Fontanelle a Riccione. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Misano Adriatico.