Riccione e l’incubo dei rifiuti, il Comune contro Hera: “Rivogliamo un servizio dignitoso”

“Proprio per l’inefficacia dei solleciti precedenti, abbiamo ritenuto necessario ricorrere agli strumenti normativi del disciplinare tecnico per accertare le responsabilità e garantire il ripristino di un servizio dignitoso e conforme agli accordi contrattuali”. Così la sindaca Daniela Angelini sui social.

L’amministrazione comunale di Riccione ha deciso di procedere con un atto di contestazione formale nei confronti di Hera spa a causa del grave e perdurante peggioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con una nota ufficiale indirizzata ad Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, la sindaca Angelini e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli hanno richiesto l’attivazione immediata delle procedure di controllo previste dagli articoli 57 e 74 del disciplinare tecnico.

“La decisione - riferisce il Comune in una nota - è maturata a seguito delle innumerevoli e costanti segnalazioni pervenute negli ultimi mesi da parte dei cittadini e degli operatori, che lamentano un funzionamento del servizio ampiamente al di sotto degli standard contrattuali previsti. Il disservizio riguarda in particolare il sistematico mancato svuotamento dei contenitori, un problema che interessa indistintamente ogni tipologia di rifiuto. In diverse zone del territorio comunale, queste inadempienze si protraggono per settimane o addirittura mesi, determinando una situazione di degrado e pesanti disagi per l’intera comunità. Nonostante l’amministrazione abbia puntualmente riportato ogni criticità al gestore nel tentativo di risolvere le problematiche in modo collaborativo, ad oggi non è stato riscontrato alcun miglioramento. L’amministrazione peraltro oltre ad essere estremamente collaborativa, opera quotidianamente per contrastare l’errato conferimento dei rifiuti che è causa di aggravio della attuale situazione. Proprio per l’inefficacia dei solleciti precedenti, il Comune ha quindi ritenuto necessario ricorrere agli strumenti normativi del disciplinare tecnico per accertare le responsabilità e garantire il ripristino di un servizio dignitoso e conforme agli accordi contrattuali”.

La dichiarazione congiunta della sindaca Angelini e dell’assessore Andruccioli: “Siamo di fronte a una situazione che è diventata ormai intollerabile e non siamo più disposti ad attendere. I cittadini di Riccione segnalano quotidianamente disservizi gravi, con bidoni che restano pieni per tempi lunghissimi, ignorando completamente gli standard di qualità che il gestore sarebbe tenuto a garantire. Abbiamo riportato ogni mancanza a Hera senza ottenere risultati concreti e per questo abbiamo chiesto ad Atersir di intervenire con poteri di controllo e ispezione. È una questione di rispetto verso i residenti e di tutela del decoro della nostra città: pretendiamo che si superi celermente questa fase di inefficienza e che il servizio torni ad essere regolare in ogni quartiere”.