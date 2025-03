«Mia madre è stata un’imprenditrice vera, di quelle vecchio stampo: rigorosa, onesta, lungimirante. Mai una scorciatoia, mai un passo fuori dalla correttezza», racconta Massimiliano Guidi, il figlio che oggi gestisce la boutique insieme alla sorella Beatrice e alla nipote Maria Sole. «Ha costruito tutto partendo da una passione per l’eleganza e per la qualità, senza mai inseguire mode passeggere. È stata tra le prime in Italia ad avere Prada, e il suo nome è stato per anni sinonimo di esclusività». Massimiliano si emoziona nel raccontare gli ultimi mesi della madre, «vissuti con grande dignità nonostante la sofferenza. Ha smesso di soffrire, è stato un sollievo per lei. Negli ultimi anni non riusciva più a venire spesso in negozio, ma quando lo faceva, anche solo per un saluto, voleva essere impeccabile: truccata, elegante. Non voleva farsi vedere indebolita, non era da lei».