Riccione e l’addio a Radio Deejay: “Cambiamento necessario”. E ora si affaccia Radio 105

Un rapporto che durava da oltre trent’anni, quello con Radio Deejay, giunge al termine, lasciando spazio a nuove prospettive e, soprattutto, ad una nuova visione turistica per la città. E’ questa la chiave di lettura con cui l’assessore al turismo Mattia Guidi fa chiarezza sulle motivazioni di questa separazione, spiegando il percorso intrapreso dall’Amministrazione e le ragioni che hanno portato alla fine di un rapporto che, pur essendo storico, secondo la visione del municipio non rispondeva più alle necessità di una città in continua evoluzione.

La possibile new entry

Lo dimostra il bando per l’affidamento dei “servizi di pianificazione e delivery pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione nazionali, con una programmazione specifica su mezzi Atl” (ovvero pubblicità attraverso tv, radio, internet, giornali, manifesti, striscioni, cartelloni pubblicitari e riviste). Questo è parte di un accordo quadro da stipulare con un operatore economico, valido fino al 31 dicembre 2025, con un importo complessivo di 440mila euro. Per la portata dei servizi richiesti non si esclude che, per caratteristiche, il service potrebbe essere Publitalia ’80, concessionaria di pubblicità delle reti televisive - free on air - del Gruppo Mediaset, che occupa una posizione di forte e consolidata leadership nel mercato nazionale e nel mercato europeo. Del gruppo Mediaset fa parte anche Radio 105 che, come emerge dalle prime indiscrezioni, potrebbe trasferire “fisicamente” la sua programmazione proprio a Riccione,

Il vento del cambiamento