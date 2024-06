Riccione e i parcheggi selvaggi nel parco: «Al vaglio un piano per la sosta»

Parcheggi selvaggi nel parco. Imola: «Al vaglio un piano della sosta». La protesta monta dal segretario delle civiche di centrodestra Fabrizio Pullé che sbotta perché a Riccione «l’unica regola è l’anarchia». Anche sotto la giunta Tosi, nota, molti weekend erano invasi dal turismo sportivo con la differenza che si correva ai ripari a esempio «transennando gli ingressi delle strade laterali in zona stadio». L’assessore allo Sport Simone Imola riconosce che «così tante migliaia di presenze hanno arrecato qualche disagio ai residenti specie per i parcheggi». Una situazione eccezionale, ribatte, «ma si pianifica un piano della sosta per future straordinarie concomitanze di eventi».