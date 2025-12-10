Riccione, due nuove ali per la palestra di viale Abruzzi: in primavera via ai lavori

Con il via libera al progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori per ampliare e riqualificare la palestra di viale Abruzzi, la prossima primavera dovrebbe partire il cantiere per realizzare un intervento decisivo allo sviluppo dell’impiantistica sportiva cittadina e per potenziare le attività della ginnastica artistica.

Il progetto definisce come sarà la nuova palestra. L’intervento prevede sia opere di riqualificazione del fabbricato esistente, sia la realizzazione di nuove volumetrie funzionali alle esigenze degli atleti, oggi limitati da spazi insufficienti rispetto alle potenzialità della struttura. L’intervento rientra nell’iter avviato dal comune di Riccione attraverso la partecipazione al bando regionale per la qualificazione dell’impiantistica sportiva, grazie al quale l’opera ha ottenuto un finanziamento di 500.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna, a fronte di un investimento complessivo di 800.000 euro.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di due ali destinate ad accogliere attività sportive e ricreative. Previsti anche interventi alla struttura esistente per migliorarne l’efficienza energetica, la sicurezza e l’accessibilità.

Le due nuove ali avranno funzioni specifiche: quella di destra, oggetto del progetto esecutivo del primo stralcio, sarà dedicata a discipline come travi e volteggi, con spazi adatti anche ad allenamenti di livello internazionale e una postazione per la fisioterapia. Quella di sinistra, oggetto dello stralcio successivo, pensata per i più piccoli e le loro famiglie, ospiterà una piccola palestra, una sala polivalente, spazi per l’accoglienza, una segreteria e un deposito. Tutti gli ostacoli architettonici saranno eliminati e saranno realizzati servizi specifici per gli atleti con disabilità motoria.

La ristrutturazione garantirà la presenza contemporanea di circa 40 atleti. Gli ambienti saranno caratterizzati da un’illuminazione naturale diffusa grazie alla grande vetrata sommitale e alle cuspidi collocate agli angoli, mentre infissi contrapposti permetteranno un efficace ricambio d’aria naturale. L’illuminazione e la ventilazione artificiali risponderanno alle prescrizioni della normativa Coni, garantendo così prestazioni ottimali.