Riccione, due incontri per ribadire no alla mafia: martedì 10 dicembre arriva Pietro Grasso

Domani, martedì 2 dicembre, approda a Riccione un’importante tappa dell’edizione 2025 di “Anticorpi. La cultura contro le mafie”, rassegna promossa dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini. Alle 9:30, nell’Aula Magna del Liceo Volta- Fellini, si terrà l’incontro con gli studenti dell’Istituto Alberghiero Savioli, impegnati in un dialogo sui meccanismi della giustizia e sulle responsabilità educative della comunità durante la mattinata formativa “Giovani e criminalità. Principi del sistema giudiziario e del giusto processo”.

L’incontro – promosso con la collaborazione della Camera Penale – sarà introdotto dal giornalista Nello Trocchia, autore dell’inchiesta Mare dentro, dedicata alla realtà delle carceri minorili di Bari, Roma e Milano, accanto a lui interverrà l’avvocato Nicola Rugi.

Martedì 10 dicembre, alle 9 al Cinepalace, è atteso Pietro Grasso, già presidente del senato ed ex Procuratore Nazionale Antimafia, una delle figure più autorevoli dell’impegno contro la criminalità organizzata, per introdurre la proiezione – riservata agli studenti delle due scuole secondarie di secondo grado – del film La Camera di Consiglio (Italia, 2025, 107’), con Sergio Rubini e Massimo Popolizio. La pellicola racconta i trentasei giorni finali del Maxiprocesso di Palermo, durante i quali otto giurati furono chiamati a decidere le sorti di quasi 470 imputati di mafia in un clima di tensione e responsabilità storica.

Per accedere all’evento, realizzato in collaborazione con Giometti Cinema, e grazie all’Osservatorio sulla criminalità della Provincia di Rimini, i biglietti avranno un prezzo ridotto.

Il progetto Anticorpi, diffuso nei sette Comuni della Riviera aderenti all’Osservatorio, traduce in iniziative concrete le linee d’intervento del coordinamento, attraverso attività rivolte alle scuole, alle istituzioni e alla cittadinanza.

“L’arrivo di Pietro Grasso nella nostra città rappresenta un momento di grande valore civile e formativo - dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Sandra Villa - sarà un’opportunità preziosa soprattutto per i ragazzi, perché sono loro – con la loro curiosità, il loro senso critico e la loro capacità di guardare oltre – a poter costruire una comunità più consapevole. Crediamo profondamente che i giovani abbiano il diritto e il dovere di conoscere i meccanismi della legalità, di comprendere i fenomeni criminali e di sviluppare anticorpi culturali che li rendano cittadini liberi, responsabili e attenti. Investire nella loro educazione alla giustizia significa investire nel futuro della nostra società”.

“La partecipazione degli studenti a momenti come questi è un valore irrinunciabile - aggiunge il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi - Parlare di legalità con chi rappresenta il futuro della comunità significa gettare le basi per una società più giusta e più forte. La testimonianza di Pietro Grasso e il lavoro dell’Osservatorio offrono ai nostri giovani non solo conoscenza, ma anche esempi concreti di impegno civile. Riccione continua a credere fermamente nella cultura come strumento di difesa e di crescita collettiva”. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.