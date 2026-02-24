Riccione, due giorni con la Walk & Run for Women

Riccione prepara la due giorni che unisce sport, salute e diritti delle donne. Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 la città darà vita al grande evento aperto a tutti, fatto di sport, workshop e impegno civile. L’iniziativa di Assist (Associazione Nazionale Atlete APS) avrà come madrine le leggende dello sport azzurro Antonella Bellutti, Manuela Benelli, Stefania Passaro ed Eva Ceccatelli. L’Unione stampa sportiva italiana aderisce alla corsa inclusiva e intergenerazionale. L’8 marzo si corre in prima linea per la parità di genere e per affermare i diritti di tutti. Nella Giornata internazionale della donna, Riccione diventa il palcoscenico di un progetto innovativo che unisce sport, salute e diritti delle donne. ‘Walk & Run for Women’ è una due giorni di esperienze indoor e outdoor. Sabato 7 marzo, si svolgeranno workshop e incontri pubblici presso il Palazzo del Turismo. I dibattiti verteranno sui diritti della salute e della libertà delle donne, la parità di genere, la prevenzione e la medicina di genere, la salute riproduttiva e il diritto al lavoro, il contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza. L’incontro con lo sport è fissato per domenica 8 marzo a piazzale Ceccarini con le camminate di 2 o 5 chilometri e la non competitiva di 10 chilometri. Un programma che abbatte ogni barriera per essere totalmente inclusivi. La ‘Walk & Run for Women’ nasce come esperienza aperta a tutti: donne e uomini, giovani e adulti. Nessuna esclusione quando lo sport è energia inclusiva per una società paritaria. In corsa ci saranno anche gli amici a quattro zampe.

La manifestazione di Assist è promossa insieme al Comune di Riccione e Regione Emilia-Romagna. L’idea innovativa parla il linguaggio della parità per affermare il principio di equità di ognuno, fa della Città il simbolo dell’accoglienza attraverso la cultura sportiva, usa il linguaggio della trasversalità per generare impatto sociale necessario a sollecitare le coscienze critiche a sostegno dei valori dell’inclusione e della coesistenza. Luisa Rizzitelli, presidente Assist, ha l’obiettivo di rendere l’evento internazionale perché “le parole, i valori e la cultura sportiva possono correre molto lontano”. E invita a partecipare con “lo sport fa bene ai diritti”. Secondo la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, si tratta di un progetto “ambizioso e necessario”. La prima cittadina, insieme all’assessore allo Sport, Simone Imola, hanno fortemente voluto ospitare l’evento. “Celebrare il weekend dell’8 marzo attraverso la ‘Walk & Run for Women’ significa dare un significato concreto a questa ricorrenza, trasformandola in un’occasione di partecipazione attiva- conclude Angelini- Lo sport abbatte le barriere e crea ponti tra le generazioni diverse”