Riccione, due abitazioni per persone con disabilità: il fabbricato di viale Arona pronto entro la fine del 2025

Proseguono gli interventi di ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato di viale Arona, destinato a ospitare persone con disabilità e a favorire i loro percorsi di autonomia. Un intervento strategico, che si inserisce nel più ampio processo di rigenerazione del quartiere Spontricciolo e che porterà alla realizzazione di due unità abitative completamente accessibili, dotate di impianti moderni e funzionali.

Nel mese di febbraio, con l’avvio dei primi interventi di ristrutturazione interna ed esterna sono state realizzate le operazioni di consolidamento delle strutture in cemento armato. In seguito, i lavori proseguiranno con la demolizione del solaio del primo piano, il rinforzo e la riqualificazione della struttura di copertura dell’edificio e il rifacimento delle aperture finestrate, secondo quanto previsto dal progetto architettonico. Contestualmente, è stato ordinato un nuovo impianto ascensore accessibile, conforme agli standard per persone con disabilità, destinato a rivoluzionare il sistema di collegamento verticale tra le due unità abitative.

L’immobile sarà dotato di un impianto fotovoltaico per migliorare l’efficienza energetica. Il rifacimento completo degli impianti elettrico, idraulico e termico contribuirà a ottimizzare i consumi e a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio; il comfort interno sarà garantito da infissi nuovi e materiali isolanti.

Gli interventi proseguiranno per tutto il 2025, con conclusione prevista a fine anno. A lavori ultimati, una delle unità, situata al piano terra, sarà idonea a ospitare 4 persone, mentre la seconda, al primo piano, accoglierà 5 persone. Oltre agli ambienti a fini abitativi, le due unità disporranno di spazi comuni per l’attività lavorativa, dotati di infrastrutture innovative per favorire l’autonomia degli abitanti e agevolare il telelavoro, garantendo una maggiore inclusione sociale.

Il progetto di recupero e di riqualificazione energetica del fabbricato di viale Arona rientra nelle azioni finanziate dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sui “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” e prevede un investimento complessivo di oltre 548 mila euro, di cui 200 mila euro finanziati con risorse dell’ente e il resto con i fondi Pnrr.