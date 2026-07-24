Riccione, dragaggio del porto canale: balneazione vietata per due giorni e mezzo

Prendono il via le operazioni per il ripristino delle adeguate condizioni di navigabilità e della sicurezza nell’area del porto canale di Riccione . A causa della naturale conformazione della foce e dell’azione delle correnti marine, il fondale ha subito un progressivo insabbiamento che rende ora indispensabile un intervento straordinario di dragaggio dell’imboccatura. Per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza e tutelare la salute di cittadini e turisti, è stata predisposta una sospensione temporanea della balneazione nello specchio d’acqua adiacente alla zona dei cantieri.

Le attività di movimentazione dei sedimenti avranno inizio alle 4 di lunedì 27 luglio e si concluderanno nella serata di martedì 28 luglio. A scopo puramente cautelativo, il divieto di balneazione entrerà in vigore contemporaneamente all’avvio dei lavori e si protrarrà fino alle ore 15 di mercoledì 29 luglio, estendendosi per circa diciotto ore oltre la conclusione delle operazioni idrauliche per garantire la completa limpidità e salubrità delle acque.

L’area interessata dalla misura comprende un tratto tra la zona a nord e quella a sud del molo. I bagnanti e i frequentatori delle spiagge troveranno sul posto un’adeguata segnaletica informativa redatta in cinque lingue, affissa presso gli stabilimenti balneari coinvolti, insieme alle consuete bandiere di segnalazione bicolore rosse e bianche sulle postazioni di salvataggio per indicare la temporanea inagibilità dello specchio d’acqua.

L’intervento si è reso indifferibile a seguito dei rilievi altimetrici che hanno evidenziato una riduzione della profondità del canale, potenziale rischio per l’uscita e il rientro delle imbarcazioni. Il provvedimento attuale consente l’impiego dei mezzi navali specialistici necessari a completare la pulizia del fondale nel minor tempo possibile, riducendo al minimo i disagi per la stagione turistica in corso.