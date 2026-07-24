Riccione, dragaggio del porto canale: balneazione vietata per due giorni e mezzo

Prendono il via le operazioni per il ripristino delle adeguate condizioni di navigabilità e della sicurezza nell’area del porto canale di Riccione. A causa della naturale conformazione della foce e dell’azione delle correnti marine, il fondale ha subito un progressivo insabbiamento che rende ora indispensabile un intervento straordinario di dragaggio dell’imboccatura. Per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza e tutelare la salute di cittadini e turisti, è stata predisposta una sospensione temporanea della balneazione nello specchio d’acqua adiacente alla zona dei cantieri.