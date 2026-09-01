Riccione, dormivano al bagno al mare in una cabina destinata ai bagnanti: scoperti dalla Polizia Locale

Sabato mattina la Polizia Locale di Riccione ha operato un intervento tempestivo presso uno stabilimento balneare. Sono state scoperte due persone all’interno di una cabina destinata ai bagnanti ed impropriamente utilizzata come ricovero notturno, accompagnandole presso gli uffici per l’identificazione e la verifica del titolo di soggiorno. Per uno dei due uomini sono stati avviati gli accertamenti per la regolarizzazione della posizione, mentre per il secondo, trovato in possesso di un’arma da taglio e già destinatario di un ordine di allontanamento, è scattata la denuncia a piede libero e il successivo trasferimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano per il completamento delle procedure di espulsione.