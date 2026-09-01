Riccione, dormivano al bagno al mare in una cabina destinata ai bagnanti: scoperti dalla Polizia Locale

Riccione
  • 01 settembre 2026
Riccione, dormivano al bagno al mare in una cabina destinata ai bagnanti: scoperti dalla Polizia Locale

Sabato mattina la Polizia Locale di Riccione ha operato un intervento tempestivo presso uno stabilimento balneare. Sono state scoperte due persone all’interno di una cabina destinata ai bagnanti ed impropriamente utilizzata come ricovero notturno, accompagnandole presso gli uffici per l’identificazione e la verifica del titolo di soggiorno. Per uno dei due uomini sono stati avviati gli accertamenti per la regolarizzazione della posizione, mentre per il secondo, trovato in possesso di un’arma da taglio e già destinatario di un ordine di allontanamento, è scattata la denuncia a piede libero e il successivo trasferimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano per il completamento delle procedure di espulsione.

Presidio costante in piazzale Ceccarini e lungo il litorale

Otto giorni fa, un equipaggio della Polizia locale in servizio di pattugliamento nelle zone centrali e sulla spiaggia ha rintracciato un uomo di nazionalità marocchina intento a bivaccare nei pressi del palco di piazzale Ceccarini. Dalle successive verifiche è emersa una serie di precedenti per reati contro il patrimonio a suo carico. Gli agenti hanno quindi accompagnato l’uomo presso la Questura di Rimini per gli accertamenti di rito, a seguito dei quali è stata data esecuzione al provvedimento di espulsione già pendente nei suoi confronti.

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