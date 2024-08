Riccione, doppia festa alla spiaggia 83 per due famiglie super fedeli

Doppio festeggiamento nei giorni scorsi alla spiaggia 83 di Riccione per la consegna del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” a due famiglie di affezionati turisti.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi ha consegnato i riconoscimenti, l’omaggio della città all’affetto dei turisti per la Perla Verde, alla famiglia Zappulla di Cassino (Frosinone) e alla famiglia Podetti di Monza da tanti anni affezionati di Riccione e della Spiaggia 83.

“La nostra frequentazione e fedeltà a questa città hanno radici lontane - racconta con emozione Milena Podetti - io frequentavo Riccione insieme ai miei genitori dagli anni ‘70 mentre mio marito Stefano dagli anni ‘60 quando, ancora adolescente, ci veniva in campeggio”. I Podetti hanno continuato a trascorrere le loro vacanze a Riccione anche da sposati e, negli anni hanno fatto molte amicizie in città. Sono questi amici ad aver fatto scoprire alla coppia i luoghi più belli del territorio e la cucina tipica romagnola coinvolgendoli in tanti tour gastronomici, da Riccione all’entroterra. Negli anni la famiglia Podetti ha cambiato molti alloggi ma sono rimasti sempre affezionati alla Spiaggia 83. “Riccione per noi è la seconda casa sia per la stagione estiva che per quella invernale - continua Milena -. Riccione è una tappa fissa per tutte le festività ma soprattutto per il 1 maggio che trascorriamo sempre qui con gli amici di sempre. Grazie, Riccione”.

La storia di famiglia di Giuseppe e Fatima Zappulla di Cassino parte da più lontano, dagli anni ‘50. In quegli anni i nonni di Giuseppe, Vincenzo e Maria De Vita, scoprirono Riccione. “Arrivati in città - racconta Giuseppe - furono accolti da un’atmosfera vibrante e festosa. Con il passare degli anni, quella prima visita divenne una tradizione per la famiglia”. Stagione dopo stagione i nonni di Giuseppe tornarono sempre a Riccione e crearono ricordi indimenticabili per tutta la famiglia.

Anche Giuseppe, insieme ai genitori Annamaria e Amedeo, cominciò a frequentare Riccione dal 1974 pernottando negli hotel Fucsia, Cristallo e Stella. Giuseppe ricorda che il padre Amedeo, apprezzato docente di materie economico-giuridiche, amava la musica. “Questa passione lo vide esibirsi più volte nel famoso Metropole di viale Ceccarini. Indimenticabili le serate con alcuni personaggi famosi come Pippo Baudo, Nunzio Filogamo, Mike Bongiorno, Milva, Rita Pavone e tanti altri”, racconta Giuseppe.

Le giornate al mare della famiglia Zappulla si trascorrevano alla Spiaggia 83 dove la famiglia coltivava amicizie lunghe una vita. “Oggi, con la quarta generazione, - ricorda Giuseppe - Riccione è un luogo che conserva la memoria di quegli anni ‘50, un simbolo di famiglia, amori e tradizioni che si riaffacciano ogni estate”. Ogni anno i discendenti dei nonni di Giuseppe ritornano a Riccione aggiungendo nuove pagine a un racconto che continua a scriversi, generazione dopo generazione, sulla spiaggia di Riccione.