Riccione, dopo l’operazione anti-droga, la sindaca va al Comando dei Carabinieri: “Grazie per il vostro lavoro” VIDEO

Maxi operazione anti-droga: in una nota l’amministrazione comunale di Riccione “esprime il proprio più sentito ringraziamento al Comando dei carabinieri di Riccione e a tutti i militari che, con straordinario impegno e professionalità, hanno contribuito alla maxi operazione che ha portato all’arresto di 39 persone, smantellando due gruppi criminali responsabili di traffico di stupefacenti, furti in abitazione e rapine in diverse città italiane”.

“Il sequestro - continua la nota - di 250 chilogrammi di cocaina, insieme a ingenti quantitativi di hashish, rappresenta un duro colpo ai traffici illeciti, dimostrando ancora una volta quanto sia cruciale il lavoro instancabile delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità. L’operazione, che ha coinvolto oltre 200 militari su tutto il territorio nazionale, è la dimostrazione dell’efficacia di una strategia di contrasto coordinata e capillare contro la criminalità organizzata. Nella giornata di ieri, insieme all’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, la sindaca di Riccione Daniela Angelini si è recata presso il Comando dei Carabinieri di Riccione per esprimere personalmente gratitudine e apprezzamento per l’encomiabile lavoro svolto: “La dedizione e la professionalità dimostrate dai militari dell’Arma rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela dei cittadini e per il mantenimento dell’ordine pubblico. Riccione conferma il proprio impegno nel sostenere le forze dell’ordine e nel promuovere una cultura della legalità e della sicurezza, consapevole che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini si possa costruire un territorio più sicuro e vivibile per tutti”.