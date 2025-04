Riccione dopo il divorzio con Linus sceglie Mediaset: “Spot su Radio 105, R101 e Radio Montecarlo”

Dopo lo strappo con Linus e Radio Deejay, Riccione cambia frequenza delle radio e annuncia una serie di spot sulle emittenti del gruppo Mediaset. “Da domenica 4 maggio - annuncia l’amministrazione comunale - sarà infatti attiva una campagna pubblicitaria sulle reti del Gruppo Mediaset, con un focus su Canale 5 e Italia 1 con posizionamenti in prime time durante i programmi di punta delle due emittenti nazionali: Amici, Le Iene, Tg5 e diversi altri. Per il primo flight di comunicazione si stimano oltre 15 milioni di contatti lordi. Altra grande novità in ottica di reach e posizionamento è la scelta di presidiare la finale di Coppa Italia, che l’anno scorso ha registrato oltre 7 milioni di persone e il 33% di share su Canale 5. Quest’anno ci sarà la certezza di vedere scendere in campo il 14/05 una tra Milan e Inter e un probabile Bologna, forte del risultato di 3-0 nella partita di andata contro l’Empoli”.

“La pianificazione pubblicitaria - continua la nota del Comune di Riccione - vedrà inoltre il coinvolgimento delle Radio del Gruppo Mediaset, che nel 2024 si conferma primo Gruppo in Italia. Tra le diverse emittenti del Gruppo, sicuramente sentiremo Riccione su Radio 105, R101 e Radio Montecarlo che, a seconda del momento, accenderanno i loro motori per comunicare a target diversi, con posizionamenti nel drive time e a supporto del ricco palinsesto di eventi che l’amministrazione sta organizzando per i diversi target e nelle diverse aree della città.

Così la sindaca di Riccione, Daniela Angelini: “Con questa strategia di promozione turistica compiamo un vero e proprio cambio di passo. Riccione non si limita più a comunicare, ma sceglie di farlo con un linguaggio nuovo, coraggioso e all’altezza delle grandi destinazioni internazionali. Abbiamo deciso di investire come mai prima d’ora sulla visibilità della nostra città, adottando un approccio innovativo e multicanale, capace di intercettare pubblici diversi, in momenti e contesti di alta qualità. È uno sforzo importante, senza precedenti, che testimonia quanto crediamo nel potenziale di Riccione e nella necessità di valorizzarla attraverso strumenti contemporanei, misurabili, efficaci. Vogliamo che Riccione sia protagonista, non solo durante l’estate, ma tutto l’anno.”

L’assessore al Turismo e agli Eventi Mattia Guidi ribadisce: “Abbiamo fatto una scelta ambiziosa, estremamente ponderata al contesto attuale del mercato e alle sue evoluzioni. Il progetto lavora nella sfera della promozione diversificata, multi-editore e multipiattaforma. È una scelta ponderata su dati ed evidenze empiriche, proiezioni e piani media su diversi mezzi. Sarà misurabile attraverso la valutazione di Grp’s (gross rating point), reach e tutte le metriche che i moderni ads server ci danno. Riccione punta a crescere e una delle strade è sicuramente diversificare e ampliare il raggio di promozione a audience diverse”.