Riccione. Dopo 3 anni il Pascià rinasce dalle ceneri, discoteca esclusiva e ristorante di lusso

Sul colle del “Pariolino”, il locale simbolo della nightlife elegante degli anni ’90 ricomincia a scrivere la sua storia: è il Pascià, che dopo anni di chiusure e silenzio, nella stagione 2026/27 riaccenderà il lampadario del Gattopardo che domina la sala principale, con un progetto firmato dall’imprenditore riccionese Stefano Rossi, fondatore di Ericsoft. L’idea è chiara: non solo riaprire una discoteca, ma trasformarla in un polo dell’intrattenimento d’élite, capace di unire musica, gastronomia e spettacolo.