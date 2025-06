Riccione, donna investita e uccisa forse da un pirata della strada

RICCIONE. Una donna di 55 anni è rimasta uccisa in quello che pare un incidente con pirata della strada. E’ successo questa mattina a Riccione intorno alle 9 in via Galliano all’altezza di viale Settembrini e la vittima abita poco lontano dal luogo dell’incidente. Non vi sarebbero testimoni del fatto. Sul posto i carabinieri di Riccione coadiuvati dal nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini. Al vaglio le tracce di pneumatici sull’asfalto. Sul posto non sembrano esserci tracce di frenata tanto che tra le ipotesi c’è anche quella che chi ha investito la donna possa non essersi accorto di nulla. Sul posto oltre il personale dei carabinieri e i sanitari sono accorsi anche i parenti della donna.