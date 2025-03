Riccione dona la chiave della gentilezza ai nuovi nati

RICCIONE. Mercoledì 19 marzo, in occasione della Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, la sindaca di Riccione Daniela Angelini, insieme all’assessora ai Servizi sociali alla persona Marina Zoffoli e al Centro per le famiglie distrettuale, ha incontrato le famiglie dei bambini e delle bambine nate nel 2024 al Palazzo del Turismo.

La Giornata nazionale della gentilezza è stata istituita per dare il benvenuto nella comunità ai nuovi nati, simbolo di amore e speranza per un futuro migliore. Alla cerimonia di accoglienza istituzionale hanno partecipato oltre 50 bambini e bambine, accompagnati dai genitori, dai fratellini, dai nonni e dai parenti. Non sono mancati nemmeno numerosi amici dei piccoli e delle loro famiglie, la cui partecipazione entusiasta ha dato maggiore significato a questo momento di convivialità, comunità e solidarietà.

La sindaca Angelini e l’assessora Zoffoli hanno consegnato ai bambini una pergamena, simbolo della chiave della gentilezza della città che rappresenta l’iniziativa, un colorato bavaglino e un prodotto (olio d’oliva o sapone naturale) realizzato della Cooperativa Ca’ Santino.

Il Centro per le famiglie distrettuale ha presentato alle famiglie le attività del centro tra cui la consulenza familiare, educativa e legale, lo sportello informativo, laboratori ricreativi, corsi di massaggio neonatale, mediazione familiare e gli incontri tematici su temi educativi e legati alla crescita dei figli.

La sindaca Daniela Angelini ha dato il benvenuto alle famiglie intervenute: «In questa giornata simbolica, in cui ricorre anche la festa del papà, vogliamo accogliere i nuovi nati del Comune di Riccione e gettare il primo seme della condivisione nel diventare parte di una comunità. Qualcuno dice che la Bellezza salverà il mondo, credo anche che la Gentilezza possa essere un alleato e un antidoto all’imbarbarimento dei nostri giorni che spesso ci lascia attoniti. È infatti con un sentimento innanzitutto di gentilezza che vogliamo accogliere tra noi i nuovi riccionesi. Lo facciamo avvertendo piena la responsabilità di garantire loro ambienti educativi idonei a farli crescere in una piena cultura inclusiva in cui la gentilezza e l’accoglienza rappresentino un valore imprescindibile».

Rivolgendosi ai bimbi la sindaca ha concluso dicendo: «Vogliamo che cresciate nella gentilezza e che la gentilezza diventi contagiosa, appartenga a tutti voi, regalandovi un domani più sereno. Viva i nuovi riccionesi, viva la gentilezza».

Nel 2024 a Riccione sono nati 156 bambini, 88 maschietti e 68 femminucce. Gli oltre 50 bambini e bambine che hanno partecipato all’iniziativa andavano dai tre mesi di vita fino ai 14 mesi. Il più grande, un bimbo nato a gennaio 2024, ha ritirato la pergamena e i doni camminando orgoglioso e senza titubanze verso la sindaca.

L’amministrazione comunale rende noto che le famiglie dei bambini nati nel 2024 e residenti a Riccione, che non hanno potuto prendere parte alla cerimonia, potranno ritirare «la chiave della gentilezza» e gli omaggi riservati, presso l’Assessorato Servizi alla Persona e alla Famiglia sito in via Flaminia 41, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 e il giovedì dalle 9 alle 17 o presso la sede del Centro per le Famiglia sita in via Crotone 7, (casina di legno nel parco dei Sette nani) il lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il mercoledì dalle 15:30 alle 18:30.