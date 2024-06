Riccione, domenica la grande festa di “Insieme nel parco”

Una grande festa nel Parco della Resistenza (viale Monte Bianco 10) in programma domani pomeriggio, domenica 16 giugno, con la seconda edizione di “Insieme nel parco... che spettacolo!” che animerà il polmone verde di Riccione con tantissime iniziative culturali e sportive all’insegna della solidarietà e della condivisione. L’evento è stato organizzato nell’ambito della programmazione distrettuale del Centro per le Famiglie e in modalità intersettoriale dal Comune di Riccione e vede anche la partecipazione di tante realtà sociali e sportive del territorio.

A partire dalle ore 17 e fino al tramonto, prenderà il via una festa per ogni tipo di pubblico e interesse. Le “Letture e gli incontri tra gli alberi” spazieranno dai racconti della tradizione romagnola alle letture animate e agli appuntamenti con l’autore sul tema della famiglia contemporanea. Inoltre, saranno previsti laboratori creativi per bambini e non solo, dove realizzare piccole installazioni artistiche, cimentarsi nella pittura e nel collage, realizzare giardini in miniatura, apprendere la cultura della cura verso la Natura. Le passeggiate botaniche offriranno la possibilità di conoscere i tesori preziosi del parco e, nell’ambito delle “Avventure” in programma nel pomeriggio, sarà possibile conoscere il mondo delle api.

Ad allietare la festa anche un concerto ispirato dalle piante e il dj set che accompagnerà il pubblico fino alla conclusione della serata. Immancabile lo street food con le eccellenze del territorio, da gustare al volo o sdraiati sull’erba.

Grande protagonista di “Insieme nel parco” sarà lo sport con la partecipazione delle società sportive del territorio, rappresentate da formatori e professionisti che trasformeranno il Parco della Resistenza in un’area sportiva a cielo aperto dove praticare ogni disciplina.

“Insieme nel parco” non è solo una festa ma è anche un’occasione per promuovere valori importanti e preziosi tra cui il rispetto e la cura della natura, rappresentata dalla straordinaria location verde del Parco della Resistenza. Per questo motivo e a causa della concomitanza di numerosi eventi di carattere sportivo in zona, si suggerisce di accedere alla festa in modalità “eco-friendly” arrivando a piedi o privilegiando la bicicletta.