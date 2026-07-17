Riccione, domani Tramonto DiVino con le eccellenze di 80 cantine

RICCIONE. Domani, dalle 19.30 alle 23.30, Tramonto DiVino arriva in Riviera nel giardino di Villa Mussolini a Riccione. La serata, realizzata in collaborazione con il Comune e aperta al pubblico della Riviera anche grazie alla convenzione con Federalberghi Riccione vedrà i banchi d’assaggio dei vini presidiati da un piccolo esercito di sommelier Ais, pronti a guidare il pubblico tra calici, territori, storie di cantine e abbinamenti. In degustazione circa 80 cantine emiliano-romagnole, con oltre 400 referenze in libero assaggio, organizzate per aree territoriali e raccontate anche attraverso i Qr Code collegati a “Vini E.R.”, l’App gratuita dell’evento. In degustazione si potrà spaziare tra Albana e Sangiovese di Romagna, Rebole riminesi e Pignoletto dei Colli Bolognesi, Lambruschi di Modena e Reggio, ferraresi Vini delle Sabbie, i piacentini Gutturnio e Ortrugo le Malvasie condivise con i Colli di Parma fino ai vini dei colli di San Marino. Tra i percorsi, il banco speciale dedicato ai best 100 e ai 12 Ambasciatori, i migliori vini dell’Emilia-Romagna selezionati dalla Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2026/2027, edita da Primapagina. Accanto ai vini best, spazio anche agli Spumanti Metodo Classico dell’Emilia-Romagna, in un banco dedicato alle migliori espressioni delle bollicine, selezionate dal premio regionale ‘Giuliano Zuppiroli’. Ingresso 28 euro in prevendita o alla cassa. L’ingresso comprende: libera degustazione dei vini, tutti i ticket food, Guida Vini Edizione 2026/27 “Emilia Romagna da bere e da mangiare” più calice degustazione in omaggio. È consigliato l’acquisto online per evitare code all’ingresso nel portale shop.emiliaromagnavini.it