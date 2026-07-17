Riccione, domani Tramonto DiVino con le eccellenze di 80 cantine

Riccione
  • 17 luglio 2026
Riccione, domani Tramonto DiVino con le eccellenze di 80 cantine
Riccione, domani Tramonto DiVino con le eccellenze di 80 cantine

RICCIONE. Domani, dalle 19.30 alle 23.30, Tramonto DiVino arriva in Riviera nel giardino di Villa Mussolini a Riccione. La serata, realizzata in collaborazione con il Comune e aperta al pubblico della Riviera anche grazie alla convenzione con Federalberghi Riccione vedrà i banchi d’assaggio dei vini presidiati da un piccolo esercito di sommelier Ais, pronti a guidare il pubblico tra calici, territori, storie di cantine e abbinamenti. In degustazione circa 80 cantine emiliano-romagnole, con oltre 400 referenze in libero assaggio, organizzate per aree territoriali e raccontate anche attraverso i Qr Code collegati a “Vini E.R.”, l’App gratuita dell’evento. In degustazione si potrà spaziare tra Albana e Sangiovese di Romagna, Rebole riminesi e Pignoletto dei Colli Bolognesi, Lambruschi di Modena e Reggio, ferraresi Vini delle Sabbie, i piacentini Gutturnio e Ortrugo le Malvasie condivise con i Colli di Parma fino ai vini dei colli di San Marino. Tra i percorsi, il banco speciale dedicato ai best 100 e ai 12 Ambasciatori, i migliori vini dell’Emilia-Romagna selezionati dalla Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2026/2027, edita da Primapagina. Accanto ai vini best, spazio anche agli Spumanti Metodo Classico dell’Emilia-Romagna, in un banco dedicato alle migliori espressioni delle bollicine, selezionate dal premio regionale ‘Giuliano Zuppiroli’. Ingresso 28 euro in prevendita o alla cassa. L’ingresso comprende: libera degustazione dei vini, tutti i ticket food, Guida Vini Edizione 2026/27 “Emilia Romagna da bere e da mangiare” più calice degustazione in omaggio. È consigliato l’acquisto online per evitare code all’ingresso nel portale shop.emiliaromagnavini.it

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