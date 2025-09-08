Riccione, domani lavori sugli impianti, in alcuni edifici invito a non usare gli ascensori

RICCIONE. Il Comune di Riccione ricorda che domani, martedì 9 settembre è prevista un’interruzione di energia elettrica a Riccione a causa di lavori programmati sugli impianti da parte di e-Distribuzione. L’intervento è programmato dalle 8 alle 12.30 e interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Le vie coinvolte sono: Viale Veneto (civici 151, 155, 159, 1x, 135a, 135x, 137x, 157x, da 120 a 132 e 132a); Viale Vicenza (civici da 1 a 5, da 9 a 15, 13a, da 4 a 16, 2a, 4a, 6a, 16a); Viale Verona (civici 3, da 11 a 13, 9a, da 6 a 10, 4a, 8a); Viale Mestre (civici 1, 15x, 17x); Viale Valtellina (civici 1a, 2x). Durante i lavori, e-distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori e di prestare attenzione, poiché l’energia elettrica potrebbe essere riattivata momentaneamente per brevi periodi. Per segnalare guasti, i cittadini possono rivolgersi al Numero Verde 803.500. Per ulteriori informazioni sui lavori o sulle interruzioni, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 con il codice POD della bolletta o scaricare l’app gratuita di e-distribuzione.