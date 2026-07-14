Riccione, domani in piazzale Roma arriva Emma

Dopo il bagno di folla per il concerto di Geolier, Riccione Music City si prepara a raddoppiare l’entusiasmo. Domani sera, mercoledì 15 luglio, i riflettori di piazzale Roma si accenderanno su Emma, pronta a conquistare il pubblico con la sola tappa estiva in Emilia-Romagna del suo “Live tour 2026”. L’attesa in riviera è già alle stelle: se le tribune sono andate rapidamente sold out, per i ritardatari sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per i posti unici sulla piattaforma TicketOne.

La cantante salentina, nota per la sua grinta e una delle voci più graffianti del pop italiano, porterà sul palco la sua evoluzione artistica racchiusa nel nuovo singolo “Brutta Storia”, alternando i brani più recenti alle pietre miliari della sua carriera, come “Amami” e “Cercavo amore”. Per piazzale Roma si preannuncia un’altra serata di grande musica a cielo aperto, sotto il segno dell’energia e del carisma di un’artista capace di connettersi con il pubblico fin dalle prime note.