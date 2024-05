Riccione, discoteche: accordo tra gestori e Comune, ecco i piani di presidio e pulizia

L’amministrazione comunale di Riccione e i gestori delle discoteche del territorio - Cocoricò, Space, Peter Pan e Bollicine - hanno siglato questa mattina nella Sala di rappresentanza del municipio un protocollo d’intesa che impegna i sottoscriventi a “garantire tutti gli obblighi di legge che i locali con licenza da ballo devono rispettare, nonché prescrizioni aggiuntive per il presidio delle vie adiacenti ai locali e per la pulizia delle stesse alla fine dei singoli eventi”. L’obiettivo dell’amministrazione comunale - che ha trovato la piena disponibilità dei titolari delle discoteche - è innanzitutto garantire ai residenti e agli ospiti della città che vivono in prossimità dei locali i minori disagi possibili.

Il protocollo d’intesa - che è integrato da un “Piano di presidio” e da un “Piano di pulizia” - è stato firmato per l’amministrazione comunale di Riccione dalla sindaca Daniela Angelini, dall’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, dall’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e dai titolari dei locali con licenza da ballo: Enrico Galli per il Cocoricò, Marco Tiraferri per il Peter Pan, Fabrizio De Meis per lo Space e Raffaele Ricci per il Bollicine.