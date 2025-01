Riccione, dialetto, risate e solidarietà venerdì 24 gennaio alla Granturismo

Un nuovo appuntamento all’insegna del buonumore e della solidarietà va in scena venerdì 24 gennaio alla Granturismo (piazzale Ceccarini, 11), nell’ambito della seconda edizione della rassegna teatrale dialettale “La Sgrignarèla”, curata da Famija Arciunesa.

Protagonista della serata sarà la compagnia teatrale Hermanos che presenterà la commedia in tre atti di Giusi Canducci dal titolo “Mai vèst e mai cnusud”. La storica filodrammatica di Longiano, fondata nel 1978 da un gruppo di giovani appassionati, porterà sul palco una brillante trama ispirata al genere poliziesco. Tra personaggi esilaranti – tra cui una padrona di casa, un vecchio e un nuovo affittuario e i carabinieri – e una serie di equivoci e fraintendimenti, lo spettacolo, ambientato in un paesino della Romagna, promette risate travolgenti e intrattenimento assicurato.

La serata si aprirà con una breve lettura di brani tratti dalle commedie di Giuseppe Lo Magro, autore di poesie e opere dialettali che, insieme a Famija Arciunesa, ha lasciato un segno indelebile nella tradizione teatrale locale.

I biglietti sono in vendita (posto unico 10 euro) presso Idee regalo tabaccheria nr. 24 via Circonvallazione 108 (tel. 0541 607935) e libreria Edicolé Speranza viale Romagna 52 (tel. 0541 644462). I biglietti saranno disponibili anche la sera stessa della rappresentazione. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Lo spettacolo inizierà alle 20:30.