Riccione, dal 6 dicembre torna il villaggio di Natale

Torna dal 6 dicembre uno degli appuntamenti più attesi e iconici del Natale riccionese. Nell’ambito del nuovo progetto “Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”, si inaugura il “Riccione Christmas Village”, un percorso che dal cuore di viale Ceccarini si snoda in viale Dante fino al porto. Il Village si estenderà fino al “Lungomare Ice Park”, la spettacolare pista di pattinaggio sul ghiaccio affacciata sul mare, offrendo un’esperienza unica tra relax e divertimento, arricchita anche da un fitto calendario di eventi che animerà le settimane natalizie.

Novità di quest’anno, una casetta monoprodotto dedicata al gorgonzola, oltre alla classica casetta della pizza. Tra i prodotti tipici del periodo natalizio spicca l’immancabile torrone artigianale, simbolo delle feste.

Le casette del “Riccione Christmas Village” saranno posizionate lungo viale Ceccarini e viale Dante fino al porto, per un totale di 22 espositori. Il mercatino sarà aperto dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con orario dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, mentre venerdì, sabato e domenica, e nei giorni dal 24 al 31 dicembre, l’orario sarà prolungato dalle 10 alle 22, con estensione fino alle 24.