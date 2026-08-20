Riccione, da “Amici” all’Aquafan: Angie strappa applausi

Chiusura in grande stile all’Aquafan di Riccione per il festival Maxibon Music Wave, che ha visto come protagonista nell’ultima tappa Angie. Una giornata che ha regalato emozioni a migliaia di persone, accorse per ascoltare una delle voci più interessanti e fresche del panorama musicale attuale. La cantautrice è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi. L’energia sul palco ha raggiunto il culmine quando Angie si è scatenata sulle note di “Signorina”, la sua ultima hit estiva.