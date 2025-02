Riccione, crolla un pino durante le verifiche in viale dei Mille: corse del Metromare fermate

Proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi in viale dei Mille, in particolare nel tratto compreso tra i viali Bassini e Abba. Durante il corso dei lavori, erano stati individuati tre pini che presentavano un’inclinazione che, a seguito dei lavori, avrebbe potuto divenire preoccupante.

Per garantire la sicurezza dei cittadini e nel rispetto delle normative in materia, l’amministrazione comunale, con il supporto di agronomi qualificati, aveva già programmato delle prove di trazione per verificare la stabilità delle piante, come anche previsto dal Piano del rischio arboreo. Sebbene le piante fossero risultate sufficientemente stabili a seguito delle analisi, tenuto conto che i lavori si sarebbero rivolti all’interno delle aree di pertinenza di dette alberature, per una di esse (per dimensioni e sporgenza sulla carreggiata) era stato comunque necessario l’abbattimento preventivo in quanto rappresentava un possibile rischio per la sicurezza stradale, secondo quanto dettato dal Codice della Strada e dal suo Regolamento.

Ad indagini in corso, nella mattinata odierna, una seconda pianta ha ceduto all’improvviso, occupando l’intera carreggiata di viale Dei Mille e rendendo necessaria la sua rimozione. Per evitare rischi legati alla terza pianta, che a quel punto - senza più le altre due a fianco che concorrevano alla sua stabilità -, l’amministrazione ha momentaneamente chiuso viale Dei Mille al traffico (sono intervenuti gli agenti della Polizia locale) e ritenuto opportuno procedere anche con la rimozione anche del terzo pino, al fine di garantire la sicurezza del tratto stradale. Anche le corse del Metromare sono state momentaneamente fermate dopo che la pianta, cadendo, ne aveva invaso il tracciato. Gli esemplari abbattuti, verranno tuttavia sostituiti mediante l’impiego di tecniche di posa a dimora che garantiscano da un lato la stabilità e l’equilibrato sviluppo degli esemplari arborei e dall’altro la conservazione e la sicurezza del piano stradale e pedonale.

L’amministrazione comunale, in ogni fase del processo, ha collaborato con esperti agronomi e con Geat, società incaricata alla gestione del verde pubblico, per assicurarsi che le scelte fossero improntate alla tutela del patrimonio verde della città e alla sicurezza della cittadinanza.

“Quanto accaduto - sottolinea il Comune in una nota - dimostra ancora una volta quanto sia fragile il nostro patrimonio arboreo e come sia quanto mai opportuno il nuovo approccio che l’amministrazione comunale sta ponendo sia nella prevenzione del rischio arboreo, sia nella pianificazione di una sempre più moderna modalità di intervento di manutenzione di strade e marciapiedi al fine di tutelare gli alberi e la stessa sicurezza delle persone. I lavori proseguono con l’obiettivo di completare il rifacimento dei marciapiedi, migliorando la fruibilità dell’area e la sicurezza per pedoni e veicoli, nel rispetto dell’alberata di pino presente”.