Riccione, crisi epilettica al volante, un uomo interviene e gli salva la vita

La mattinata, apparentemente come tante, è stata interrotta dalla vista di un giovane assolutamente immobile all’interno della sua auto. Un episodio che molti avrebbero potuto ignorare come un banale tamponamento, ma che ha immediatamente messo in allerta Gianni Stramazzotti, responsabile delle risorse umane del Pastrocchio, che stava per recarsi in ufficio proprio in quel momento. Invece di proseguire verso la porta, l’uomo ha deviato sul marciapiede, avvicinandosi all’auto. A quel punto, ha compreso la gravità della situazione: al volante, il giovane conducente era in evidente difficoltà respiratoria a causa della crisi.