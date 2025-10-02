Riccione, crisi epilettica al volante, un uomo interviene e gli salva la vita

Un gesto di prontezza e altruismo ha trasformato un potenziale dramma in un salvataggio in viale Bondeno martedì mattina, 30 settembre. Un giovane alla guida di una utilitaria di colore grigio è stato colto da una grave crisi epilettica, ma il rapido intervento di Gianni Stramazzotti , dipendente del locale adiacente è risultato decisivo per salvargli la vita.

La mattinata, apparentemente come tante, è stata interrotta dalla vista di un giovane assolutamente immobile all’interno della sua auto. Un episodio che molti avrebbero potuto ignorare come un banale tamponamento, ma che ha immediatamente messo in allerta Gianni Stramazzotti, responsabile delle risorse umane del Pastrocchio , che stava per recarsi in ufficio proprio in quel momento. Invece di proseguire verso la porta, l’uomo ha deviato sul marciapiede, avvicinandosi all’auto. A quel punto, ha compreso la gravità della situazione: al volante, il giovane conducente era in evidente difficoltà respiratoria a causa della crisi.

Senza esitazione, Stramazzotti ha aperto la portiera ed è intervenuto per prestare il primo soccorso. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato l’estrema rapidità del gesto: Stramazzotti era accanto al ragazzo meno di un minuto dopo l’impatto. Subito dopo ha allertato i servizi di emergenza.

L’ambulanza è giunta sul posto otto minuti più tardi, ma, come sottolineato dalla famiglia del giovane, l’intervento immediato di Stramazzotti ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Il supporto vitale garantito in quei primi, cruciali secondi è stato fondamentale.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, pur colto dal malore improvviso mentre percorreva la discesa di viale Bondeno, aveva avuto la lucidità di rallentare e tentare di fermare il veicolo per evitare di coinvolgere altre persone.

La prontezza di Gianni Stramazzotti ha completato l’opera. A seguito del ricovero, la famiglia ha ringraziato il soccorritore, confermando che il suo gesto ha letteralmente salvato la vita al giovane, trasformando un potenziale dramma in un lieto fine.