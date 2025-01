Riccione, corso Fratelli Cervi chiuso per lavori venerdì 24 gennaio

Il Comune di Riccione informa che nella giornata di venerdì 24 gennaio verranno eseguiti i lavori per la realizzazione di un allaccio fognario di un privato lungo corso Fratelli Cervi, nel Paese di Riccione.

I lavori, effettuati da Hera, si svolgeranno dalle 7 alle 19. Per consentire l’intervento, corso Fratelli Cervi resterà chiuso al traffico veicolare nel tratto compreso tra viale Sciesa e viale Diaz per tutta la durata dei lavori. Sarà comunque garantito il transito pedonale.

L’amministrazione comunale, in accordo con Hera, ha scelto di effettuare l’intervento nella giornata di venerdì, quando il Paese ospita il mercato settimanale e corso Fratelli Cervi è già chiuso al traffico, per ridurre al minimo i disagi per i residenti e gli esercenti della zona.